Не рассыпать по пути: власти придумали, как мусоровозы должны возить отходы на полигон «Скоково»

На заседании экспертной группы по вопросам контроля экологической безопасности в «Скоково» рассказали, как идёт работа на полигоне.

— Заменен сигнализатор ртути, проведена поверка автовесовой, установлены видеокамеры, фиксирующие ввоз отходов на полигон, на объекте работает пост МЧС по контролю за пожарной и радиационной обстановкой, — рассказала руководитель экспертной группы Сахиба Калаева. — Приняты меры по пресечению фактов замусоривания территории, прилегающей к дороге, ведущей в «Скоково», из-за отсутствия тентов на машинах.

Теперь вся спецтехника, которая везет на полигон отходы, которые могут высыпаться, должна быть оборудована тентами.

Рассказали на заседании и о результатах проб почвы, воды и воздуха из двух наблюдательных скважин и реки Норы.

— Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков . — Результаты анализов мы сравнили с показаниями прошлых лет. Ухудшений нет.

По результатам независимой экспертизы, правда, не всё так радужно.

Теперь хотят создать межвузовскую экспертную группу, которая придумает, как утилизировать фильтрат.