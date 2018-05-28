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Меняйло получил федеральным органам разобраться со свалкой в Нижнеудинске
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Меняйло получил федеральным органам разобраться со свалкой в Нижнеудинске 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поручил федеральным надзорным органам разобраться в ситуации с закрытой свалкой в Нижнеудинске, сообщает ТАСС. Напомним, ранее в райцентре ввели режим ЧС из-за того, что суд запретил использовать единственный полигон ТБО, так как земля под ним перешла в ведение федерального министерства. Ближайший к городу легальный полигон находится в Братске — за 350 км. Сейчас отходы складируют на неофициальных свалках и в ближайшем лесу.
«Я дал поручение главному федеральному инспектору разобраться, после этого будут производиться соответствующие решения», — сказал полпред, добавив, что в первую очередь проблему должны решать местные власти.
Как сообщал «АиФ-Иркутск», новый полигон ТБО планировалось ввести в эксплуатацию 2019 году, однако региональные власти собираются увеличить финансирование на строительство, чтобы запустить его как можно быстрее.
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