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«Власть должна реагировать». : губернатор обратил внимание на свалки в Ростове
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«Власть должна реагировать». : губернатор обратил внимание на свалки в Ростове 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На заседании областного правительства губернатор Ростовской области Василий Голубев подверг резкой критике работу глав по ликвидации незарегистрированных очагов бытовых отходов. Также обсудили строительство межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов на территории Ростовской области.
«Свалки появляются там, где нет реакции на единичный случай сброса отходов. Если вы — главы территорий, то день в день с появлением незаконной свалки вы должны знать об этом. А что у вас? Не успеваете убирать одни, как образуются новые свалочные очаги. Мне непонятна такая невнятная работа. Власть должна реагировать, а не просто констатировать факт», — сказал Голубев.
Губернатор уточнил. Что министерство ЖКХ с административной комиссией должны занять жесткую позицию по отношению к собственникам земли, где образованы свалки. Первой задачей он поставил — не допускать появления новых свалочных очагов.
Кроме этого, губернатор Ростовской области дал поручение ликвидировать в донской столице и ближайших населенных пунктов все незаконные мусорные полигоны. Сделать это нужно будет до начала чемпионата мира по футболу — 2018. При этом, остальные района области должны избавится от свалок до начала 2019 года.
В настоящее время в регионе ликвидированы 263 свалки.
«ФедералПресс» напоминает, что на Кубани закрыли 26 свалок за год.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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