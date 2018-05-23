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В Ливане в первое плавание вышел финикийский корабль из мусора
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В Ливане в первое плавание вышел финикийский корабль из мусора 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Студенты Ливанского американского университета и защитники окружающей среды совершили шестичасовое путешествие из древнего города Библос в Бейрут. В качестве средства передвижения была избрана финикийская трирема, построенная из мусора.
Корабль построен из 20 тысяч пластиковых бутылок, собранных на свалках. Палуба триремы выполнена из прессованных пластиковых пакетов. Судно имеет 13 метров в длину, 4 метра в ширину и приводится в движение полноценным парусом.
Акция состоялась в рамках проекта по защите окружающей среды и борьбы с нелегальными свалками в Ливане. Проблема мусора на протяжении многих лет остается одной из самых острых в стране. Города окружают огромные свалки, которые постепенно захватывают все больше территории.
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