Экологический проект по уборке мусора на природе запустили в Рузском округе

В Рузском городском округе Подмосковья стартовал новый проект «ЭКОсигнал», целью которого является уборка мусора за собой на природных территориях, говорится в сообщении песс-службы городской администрации.

Как пояснил глава Рузского городского округа Максим Тарханов , инициатором проекта выступил Межнациональный союз молодежи Рузского городского округа. По мнению ребят, реальным способом борьбы с мусором является привлечение внимания к проблеме и пропаганда ответственного поведения на природе.

«Суть проекта «ЭКОсигнал» в том, чтобы разместить максимальное количество табличек со специальными знаками и рисунками для привлечения внимания жителей, а также на каждой табличке разместить мусорные пакеты, чтобы любой желающий мог воспользоваться ими для уборки своего мусора. Пакеты, по замыслу, будут обновляться каждые три дня», — сказал Тарханов.

Он отметил, что на борьбу с несанкционированными свалками мусора в 2018 году в округе предусмотрено 3 миллиона рублей.