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Экологический проект по уборке мусора на природе запустили в Рузском округе
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Экологический проект по уборке мусора на природе запустили в Рузском округе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Рузском городском округе Подмосковья стартовал новый проект «ЭКОсигнал», целью которого является уборка мусора за собой на природных территориях, говорится в сообщении песс-службы городской администрации.
Как пояснил глава Рузского городского округа Максим Тарханов, инициатором проекта выступил Межнациональный союз молодежи Рузского городского округа. По мнению ребят, реальным способом борьбы с мусором является привлечение внимания к проблеме и пропаганда ответственного поведения на природе.
«Суть проекта «ЭКОсигнал» в том, чтобы разместить максимальное количество табличек со специальными знаками и рисунками для привлечения внимания жителей, а также на каждой табличке разместить мусорные пакеты, чтобы любой желающий мог воспользоваться ими для уборки своего мусора. Пакеты, по замыслу, будут обновляться каждые три дня», — сказал Тарханов.
Он отметил, что на борьбу с несанкционированными свалками мусора в 2018 году в округе предусмотрено 3 миллиона рублей.
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