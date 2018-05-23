Как собираются восстанавливать экологию Телецкого озера? 

Говорят, что в первом же указе, подписанном после вступления в должность Президента, Владимир Путин поставил задачу сохранить и восстановить экологию знаменитого Телецкого озера. И как это собираются делать здесь, на месте?
Действительно, в указе Президента России, в частности, говорится о том, что при разработке национального проекта в сфере экологии правительству РФ нужно исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить сохранение уникальных водных объектов и провести мероприятия по очистке от мусора их берегов и прибрежной акватории. В числе уникальных объектов, требующих экологического оздоровления, названо и озеро Телецкое. По словам главы Республики Алтай Александра Бердникова, работы по улучшению экологического состояния водоёма уже идут. Сейчас в регионе ведутся работы по проектированию завода по переработке твёрдых бытовых отходов, очистных сооружений и водопроводов для сёл Артыбаш и Иогач, расположенных на берегу озера. На эти цели из федерального бюджета Республика Алтай уже в этом году получит 100 млн рублей. Это лишь первый этап проекта, который рассчитан на несколько лет. «Для сбережения природного символа России мы должны обеспечить максимально комфортные условия для людей, которые там живут. На любой природный объект прежде всего негативно влияет деятельность человека, и мы должны минимизировать все возможные последствия этого», — заявил глава республики.