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Можно ли очистить от мусора барнаульскую речку Пивоварку?
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Можно ли очистить от мусора барнаульскую речку Пивоварку? 

АиФ — Алтай 1 час назад
В прошлом номере вы писали о безобразном состоянии городской речки Пивоварки. Неужели ничего нельзя придумать, чтобы очистить её от мусора?
Как рассказал заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов, разработан спецпроект по очистке реки. По нему предполагается ликвидация загрязнённых донных отложений, уборка мусора, работа по экологическому просвещению и перевод коллекторов на очистные сооружения. Проект оценивается в 50 миллионов рублей, из которых 93% предполагалось получить по федеральной целевой программе «Экологическая реабилитация водных объектов». «Логичное условие финансирования очистки реки — ликвидация источников загрязнения… освобождение прибрежной полосы шириной 20 метров от строений и сооружений. Для решения всех этих проблем необходимо уже около 600 млн рублей», — пояснил Кириллов.
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