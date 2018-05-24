Самарские школьники высадили в Загородном парке более 300 саженцев дуба

Организаторами акции выступили министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области , подведомственные министерству учреждения «Самарские лесничества» и «Самаралес», департамент образования администрации городского округа Самара и Всероссийская общественная экологическая организация «Зеленый союз».

В общей сложности на мероприятие по высадке деревьев собрались более 150 человек, 127 из которых — воспитанники 11-ти городских школ 1-6 классов.

Вместе с детьми в озеленении парка приняли участие начальник департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский, врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов , председатель всероссийской общественной экологической организации «Зеленый союз», глава КФХ «Волжский осетр» Оксана Ковнир.

Акция «Да лесам» стала частью долгосрочного экологического проекта «Дубовая роща», инициированного КФХ «Волжский осетр» и реализованного благодаря поддержке врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

"Врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание вопросам экологии на территории области. Отрадно, что и проект, и акция нашли живой отклик у самых юных самарцев", — отметил Александр Ларионов.

Целью проекта является сохранение культурного наследия и экологическое воспитание жителей Самары. В пилотных школах — участницах проекта были проведены уроки экологии, посажены саженцы дубов. Дети заполняли «паспорта» деревьев, вели наблюдения за их ростом.

Саженцы, выращенные юными экологами самостоятельно в домашних условиях, стали сегодня украшением аллеи Загородного парка.