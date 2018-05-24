Самарские школьники высадили в Загородном парке более 300 саженцев дуба 

Организаторами акции выступили министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, подведомственные министерству учреждения «Самарские лесничества» и «Самаралес», департамент образования администрации городского округа Самара и Всероссийская общественная экологическая организация «Зеленый союз».
В общей сложности на мероприятие по высадке деревьев собрались более 150 человек, 127 из которых — воспитанники 11-ти городских школ 1-6 классов.
Вместе с детьми в озеленении парка приняли участие начальник департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский, врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, председатель всероссийской общественной экологической организации «Зеленый союз», глава КФХ «Волжский осетр» Оксана Ковнир.
Акция «Да лесам» стала частью долгосрочного экологического проекта «Дубовая роща», инициированного КФХ «Волжский осетр» и реализованного благодаря поддержке врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание вопросам экологии на территории области. Отрадно, что и проект, и акция нашли живой отклик у самых юных самарцев", — отметил Александр Ларионов.
Целью проекта является сохранение культурного наследия и экологическое воспитание жителей Самары. В пилотных школах — участницах проекта были проведены уроки экологии, посажены саженцы дубов. Дети заполняли «паспорта» деревьев, вели наблюдения за их ростом.
Саженцы, выращенные юными экологами самостоятельно в домашних условиях, стали сегодня украшением аллеи Загородного парка.