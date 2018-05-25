Руденя: Тверская область не принимает мусор из других регионов для сохранения экологии

"Тверская область является рекреационным регионом и должна придерживаться концепции более льготного отношения к мусору из других регионов. У нас большое количество рек и озер, лесов, мы являемся потенциальным объектом хорошей экологии для отдыха, в том числе жителей Москвы ", — сказал Руденя.

Глава региона добавил, что для приема отходов из других регионов, в том числе из Москвы, необходимо иметь хорошую инфраструктуру.

"Тут не вопрос приема мусора, а вопрос его эффективной переработки и утилизации. Сегодня в Тверской области, к сожалению, нет совершенных механизмов по переработке мусора. Это связано с тем, что у нас нет современных хороших мощностей по утилизации отходов", — уточнил губернатор.

Руденя добавил, что власти региона прорабатывают вопрос строительства в Тверской области современных мусороперерабатывающих предприятий, которые будут принимать отходы только от жителей области.

"У нас есть несколько полигонов, например, под Тверью , где осуществляется приемка мусора из областного центра и других городов. Там есть предварительная и первичная инфраструктура, но это не является как таковым уничтожением и переработкой. Наши планы — в ближайшие годы создать предприятие по утилизации мусора, для этого мы изучаем технологии, часть из них была продемонстрирована Ростехом . Например, процесс по сепарированию мусора — раздельный сбор и хранение, а утилизация в том числе его сжиганием", — пояснил Руденя.

О запрете

Ранее сообщалось, что в конце марта губернатор Тверской области запретил главам муниципалитетов принимать мусор из других регионов страны.

В мае Росприроднадзор после многочисленных жалоб начал проверку по фактам ввоза мусора из московского региона в Тверскую область.

По данным министерства экологии и природопользования Московской области, столичная агломерация ежегодно генерирует около 11,7 млн тонн твердых бытовых отходов, что составляет примерно 20% всего мусора России : на Москву приходится около 7,8 млн тонн, на Подмосковье — 3,9 млн тонн. Минприроды РФ рассматривает проект вывоза из столицы до 3 млн тонн бытового мусора по железной дороге на полигоны в соседние регионы.

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