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Росприроднадзор начал проверку после ввоза мусора из Москвы в Тверскую область
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Росприроднадзор начал проверку после ввоза мусора из Москвы в Тверскую область 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор после многочисленных жалоб начал проверку по фактам ввоза мусора из московского региона в Тверскую область. Об этом сообщили в среду в тверском управлении ведомства.
В конце марта губернатор Тверской области Игорь Руденя запретил главам муниципалитетов принимать мусор из других регионов страны.
"Рассматриваются многочисленные обращения граждан, поступающие из соседних с Московской областью районов Тверской области по вопросу транспортирования отходов из Москвы и области на свалки городов Кимры, Тверь, Кашин. Должностными лицами Росприроднадзора совместно с органами исполнительной власти Тверской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия по остановке и осмотру мусоровозов, осуществляющих транспортирование отходов производства и потребления I-IV классов опасности", — сказали в ведомстве.
В Росприроднадзоре добавили, что к нарушителям будут применяться меры административного характера.
По данным министерства экологии и природопользования Московской области, столичная агломерация ежегодно генерирует около 11,7 млн тонн твердых бытовых отходов, что составляет примерно 20% всего мусора России: на Москву приходится около 7,8 млн тонн, на Подмосковье — 3,9 млн тонн. Минприроды РФ рассматривает проект вывоза из столицы до 3 млн тонн бытового мусора по железной дороге на полигоны в соседние регионы.
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