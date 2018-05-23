Росприроднадзор начал проверку после ввоза мусора из Москвы в Тверскую область

МОСКВА , 23 мая. / ТАСС /. Росприроднадзор после многочисленных жалоб начал проверку по фактам ввоза мусора из московского региона в Тверскую область . Об этом сообщили в среду в тверском управлении ведомства. В конце марта губернатор Тверской области Игорь Руденя запретил главам муниципалитетов принимать мусор из других регионов страны. "Рассматриваются многочисленные обращения граждан, поступающие из соседних с Московской областью районов Тверской области по вопросу транспортирования отходов из Москвы и области на свалки городов Кимры, Тверь Кашин . Должностными лицами Росприроднадзора совместно с органами исполнительной власти Тверской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия по остановке и осмотру мусоровозов, осуществляющих транспортирование отходов производства и потребления I-IV классов опасности", — сказали в ведомстве. В Росприроднадзоре добавили, что к нарушителям будут применяться меры административного характера. По данным министерства экологии и природопользования Московской области, столичная агломерация ежегодно генерирует около 11,7 млн тонн твердых бытовых отходов, что составляет примерно 20% всего мусора России : на Москву приходится около 7,8 млн тонн, на Подмосковье — 3,9 млн тонн. Минприроды РФ рассматривает проект вывоза из столицы до 3 млн тонн бытового мусора по железной дороге на полигоны в соседние регионы.