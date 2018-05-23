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В Майкопе пройдет акция по приему опасных отходов
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В Майкопе пройдет акция по приему опасных отходов 

АиФ Адыгея 2 часа назад
25 и 26 мая в Майкопе состоится экологическая акция по бесплатному приему отходов, не подлежащих захоронению на полигонах ТБО. Её проведет агентство «Ртутная безопасность» при поддержке администрации Майкопа.
Пункт приема будет организован в Черемушках, по адресу Чкалова, 67 (район ТЦ «Галерея 1»).
Жители города смогут сдать ртутьсодержащие лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки, металлическую и стеклянную тару и другие опасные отходы.
Акция будет проходить в течение двух дней с 10.00 до 14.00.
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