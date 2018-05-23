В Майкопе пройдет акция по приему опасных отходов

25 и 26 мая в Майкопе состоится экологическая акция по бесплатному приему отходов, не подлежащих захоронению на полигонах ТБО. Её проведет агентство «Ртутная безопасность» при поддержке администрации Майкопа.

Пункт приема будет организован в Черемушках , по адресу Чкалова, 67 (район ТЦ «Галерея 1»).

Жители города смогут сдать ртутьсодержащие лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки, металлическую и стеклянную тару и другие опасные отходы.

Акция будет проходить в течение двух дней с 10.00 до 14.00.