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Василий Голубев распорядился убрать свалки в Ростове до начала ЧМ
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Василий Голубев распорядился убрать свалки в Ростове до начала ЧМ 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Все незаконные мусорные полигоны в Ростове должны быть ликвидированы до начала чемпионата мира по футболу. Такое поручение главам районов донской столицы дал сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.
— У вас осталось три недели, чтобы убрать хотя бы то, что можно убрать. Свалок в городе быть не должно. Я предупреждаю глав Ростова и ближайших населенных пунктов, — заявил Голубев.
Остальным районам области губернатор дал срок избавиться от свалок до января 2019 года.
— Мы ставим себе задачу за 2018 год ликвидировать то, что появилось. Я говорю о несанкционированных свалках. Каждый муниципалитет должен взять на себя задачу к концу года убрать все мусорки, — поручил глава региона.
Сейчас в области проходит реформа системы обращения с бытовыми отходами. В рамках нее должны быть рекультивированы все незаконные мусорные полигоны. Пока в регионе ликвидированы 263 свалки.
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