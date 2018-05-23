Василий Голубев распорядился убрать свалки в Ростове до начала ЧМ

Василий Голубев. Все незаконные мусорные полигоны в Ростове должны быть ликвидированы до начала чемпионата мира по футболу. Такое поручение главам районов донской столицы дал сегодня губернатор Ростовской области

— У вас осталось три недели, чтобы убрать хотя бы то, что можно убрать. Свалок в городе быть не должно. Я предупреждаю глав Ростова и ближайших населенных пунктов, — заявил Голубев.

Остальным районам области губернатор дал срок избавиться от свалок до января 2019 года.

— Мы ставим себе задачу за 2018 год ликвидировать то, что появилось. Я говорю о несанкционированных свалках. Каждый муниципалитет должен взять на себя задачу к концу года убрать все мусорки, — поручил глава региона.

Сейчас в области проходит реформа системы обращения с бытовыми отходами. В рамках нее должны быть рекультивированы все незаконные мусорные полигоны. Пока в регионе ликвидированы 263 свалки.