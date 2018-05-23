Контейнеры для раздельного сбора отходов установят на всех мусорных площадках Реутова

До конца 2019 года все мусорные площадки Реутова будут оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов, сообщил в среду глава города Станислав Каторов

«В 2018 году 13 муниципалитетов, включая Реутов, реализуют этот пилотный проект. На данный момент ресурсов города хватает, чтобы покрыть около половины из 76 городских точек, где установлены контейнеры. К концу 2019 года мы планируем закрыть потребность в раздельном сборе мусора в Реутове на 100%», — сказал Каторов.

По его словам, достигнута договоренность с мусоровывозящими компаниями, которые начали закупки необходимой для этого техники.

Проект «Чистый город» стартовал в Реутове в 2017 году. В его рамках в обеих частях города были установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Жители поддержали эту инициативу.