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Минэкологии проверяет мусорный полигон под Нижним Новгородом
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Минэкологии проверяет мусорный полигон под Нижним Новгородом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области выясняют обстоятельства появления радужных пятен и гибели рыбы в водоемах, расположенных рядом с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) в Дзержинске, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Информацию о радужных пятнах и погибшей рыбе разместили в социальных сетях жители поселка Березовая Пойма, где расположены озера.
В минэкологии пояснили, что рядом с водоемами находится межмуниципальный комплекс обработки и размещения твердых бытовых отходов, принадлежащий «МАГ Груп».
"Для выяснения обстоятельств загрязнения озер в Березовой Пойме госинспекторы минэкологии проводят обследование территории, прилегающей к полигону «МАГ Груп», в ходе которого также изучается состояние водных объектов", — сообщили в министерстве.
Представитель ведомства добавил, что государственный экологический надзор за полигоном осуществляет департамент Росприроднадзора по ПФО. После того как специалисты изучат пробы, взятые рядом с полигоном, они направят информацию в департамент.
В Росприроднадзоре РИА Новости сообщили, что также направили специалистов к водоемам, чтобы взять пробы и выяснить причину произошедшего.
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