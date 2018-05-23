Работа по уничтожению отходов на крупных свалках в Дзержинске займет 10 месяцев

МОСКВА , 23 мая. / ТАСС /. Процесс сжигания отходов на одних из крупнейших в Европе объектах накопленного экологического ущерба — свалке промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителе «Белое море» и полигоне ТБО «Игумново», которые расположены в городе Дзержинске Нижегородской области , начнутся в конце 2018 года и продлятся около 10 месяцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области со ссылкой на председателя комитета по экологии и природопользованию Заксобрания Владислава Атмахова.

"С июня этого года должен начаться основной этапы работы… Непосредственно сам процесс сжигания отходов назначен на ноябрь-декабрь, который займет чуть больше 10 месяцев. После этого сможем сказать, насколько атмосфера стала чище", — цитирует пресс-служба Атмахова.

Ранее сообщалось, что в июне 2011 году Дмитрий Медведев , занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО «Игумново», а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов «Черная дыра» и шламонакопителя «Белое море». Общий объем отходов по этим трем объектам составляет 13,3 млн тонн. В апреле 2018 года правительство РФ выделило Нижегородской области дополнительные 3,3 млрд рублей на проведение работ.

В настоящее время на всех объектах завершены подготовительные строительно-монтажные работы. «Для устранения вреда на свалке „Черная дыра“ планируется применение технологии термолизной деструкции и термического обезвреживания накопленных отходов с дожиганием дымовых и термолизных газов. Это достигается качественным регулированием температуры и давления в реакторе, в процессе которого появляется возможность воздействовать на различные отходы со сложным химическим составом», — отметили в пресс-службе.

В рамках ликвидации экологического вреда на объекте «Белое море» предполагается опорожнить пруд, устроить гидроизоляцию и произвести засыпку минеральным грунтом. Для ликвидации полигона «Игумново» планируется укрепить склоны, установить заглубленный перехватывающий дренаж для сбора фильтрата и его очистки, создать пассивную систему сбора и отвода газа, покрыть гидроизоляционными материалами и слоем грунта.