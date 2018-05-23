Организаторы незаконной свалки в Воскресенском районе нанесли ущерб на 83 млн рублей

Специалисты Минэкологии Подмосковья провели маркшейдерские исследования и рассчитали ущерб, нанесенный нелегальной свалкой строительных и коммунальных отходов в поселке Хорлово Воскресенского района, он составил свыше 80 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Расчет произведен в рамках проверки, которую ведет Воскресенская городская прокуратура

«В результате проверки установлено, что свалка организована на земельном участке, который арендует ООО «ГК-Строй-Импортпласт». Навалы отходов на открытом грунте расположены на площади почти 4 тысячи квадратных метров, ущерб почвам составил более 83 миллионов рублей. Лабораторный анализ показал, что на земельном участке складировались отходы IV класса опасности», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

Расследование прокуратуры продолжается. По его итогам Минэкологии вынесет решение об административном наказании нарушителя. Организаторам нелегальной свалки грозит крупный штраф. Кроме того, им придется возместить ущерб, нанесенный почвам.