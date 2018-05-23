Уральский турбинный завод привлекут к ликвидации отходов в Татарстане

Уральский турбинный завод разработал оборудоване для мусоросжигательного завода в Татарстане . Как сообщает пресс-служба предприятия, Турбины разработаны по техническим условиям заказчика проекта — АГК-1 и инженера-проекта HITACHI Zosen Inova AG.

Так, к 2023 году в Московской области с помощью турбин уровень захоронения отходов снизят с 95 до 40%, в Республике Татарстан специалисты рассчитывают достичь нулевог уровня.

Напомним, комитет Госсовета Татарстана по экологии и природопользованию отклонил проект изменений в Экологический кодекс республики, касающийся ограничений на строительство мусоросжигательных заводов. Татарстанская общественность резко протестует против появления МСЗ.

Особенно война развернулась в соцсетях. В числе аргументов «против» — загрязнение аомосферы и почвы диоксинами и друними вредными веществами от деятельности завода.

Активисты предлагают альтернативу: раздельный сбор отходов и последующая переработка.

Даже после многочисленных митингов власти не намерены отказываться от реализации проекта.