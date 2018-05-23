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Уральский турбинный завод привлекут к ликвидации отходов в Татарстане
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Уральский турбинный завод привлекут к ликвидации отходов в Татарстане 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уральский турбинный завод разработал оборудоване для мусоросжигательного завода в Татарстане. Как сообщает пресс-служба предприятия, Турбины разработаны по техническим условиям заказчика проекта — АГК-1 и инженера-проекта HITACHI Zosen Inova AG.
Так, к 2023 году в Московской области с помощью турбин уровень захоронения отходов снизят с 95 до 40%, в Республике Татарстан специалисты рассчитывают достичь нулевог уровня.
Напомним, комитет Госсовета Татарстана по экологии и природопользованию отклонил проект изменений в Экологический кодекс республики, касающийся ограничений на строительство мусоросжигательных заводов. Татарстанская общественность резко протестует против появления МСЗ.
Особенно война развернулась в соцсетях. В числе аргументов «против» — загрязнение аомосферы и почвы диоксинами и друними вредными веществами от деятельности завода.
Активисты предлагают альтернативу: раздельный сбор отходов и последующая переработка.
Даже после многочисленных митингов власти не намерены отказываться от реализации проекта.
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