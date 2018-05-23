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Мусор свозят на дачи Саратова
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Мусор свозят на дачи Саратова 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Дачные кооперативы областного центра облюбовали нарушители экологического законодательства.
Сообщение об этом появилось в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Причем, пост сопровождает фото машины, на которой был привезен мусор.
Только после того, как жительница областного центра сделала водителю грузовой ГАЗели замечание и пригрозила полицией, вываливание мусора на территорию дачного поселка прекратилось. Водитель пояснил, что везти сюда отходы ему велел его руководитель.
Жители Саратова задаются вопросом: неужели нельзя мусор выкинуть на специализированную свалку или в мусорные контейнеры? Самим же потом придется дышать этим воздухом.
Фото: соцсети
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