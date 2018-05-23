Мусор свозят на дачи Саратова

Дачные кооперативы областного центра облюбовали нарушители экологического законодательства.

Сообщение об этом появилось в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Причем, пост сопровождает фото машины, на которой был привезен мусор.

Только после того, как жительница областного центра сделала водителю грузовой ГАЗели замечание и пригрозила полицией, вываливание мусора на территорию дачного поселка прекратилось. Водитель пояснил, что везти сюда отходы ему велел его руководитель.

Жители Саратова задаются вопросом: неужели нельзя мусор выкинуть на специализированную свалку или в мусорные контейнеры? Самим же потом придется дышать этим воздухом.

Фото: соцсети