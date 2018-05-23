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В Лабытнанги «ЭкоМир» научил школьников правилам обращения с отходами
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В Лабытнанги «ЭкоМир» научил школьников правилам обращения с отходами 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
«ЭкоМир-Лабытнанги» обучил более ста лабытнангских школьников правилам обращения с отходами и важности сохранения хрупкой природы родного края.
Экологические уроки для учеников младших и средних классов общественники проводят в рамках проекта-победителя президентских грантов второго конкурса 2017 года «Всему свое место».
«Школьники познакомились с проблемой бытовых отходов, а также с информацией о современных способах её решения. Хочется верить, что дети расскажут своим друзьям и родителям, какие экологические преобразования грядут в городе, а также примут в этих процессах активное участие», — подчеркивает председатель организации Никита Чубшвец.
Сейчас экологический проект по формированию культуры обращения с отходами близится к завершению. За счет грантовой поддержки общественники изготовили 11 больших железных контейнеров для сбора пластика, а на сэкономленные средства приобретены еще 10 контейнеров меньшего размера. Железные баки для сбора пластика уже в конце этой недели будут установлены на площадках для сбора ТБО в каждом микрорайоне города, а также в общественных местах. Территорию для их размещения утверждали сами жители путем голосования на информационном портале «Живем на Севере». На каждом контейнере общественники установят таблички с разъяснением их предназначения и инструкцией по применению.
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