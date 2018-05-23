Спасатели и сотрудники прокуратуры станут волонтерами на уборке мусора на Байкале

ИРКУТСК , 23 мая. / ТАСС /. Около двух тысяч человек, в том числе спасатели МЧС , сотрудники прокуратуры и Прибайкальского нацпарка станут волонтерами экологической акции «Праздник чистоты» на Байкале, сообщила в среду журналистам организатор акции, руководитель Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева

Акция проводится с 2013 года и была изначально ориентирована на остров Ольхон, в 2017 году волонтеры впервые вышли на уборку материкового побережья Малого Моря (пролив на Байкале напротив Ольхона). В предстоящий летний сезон «Праздник чистоты» охватит все западное побережье Байкала, включая населенные пункты Большое Голоустное, Листвянка и Слюдянский район.

"В этом году мы продолжаем работать на Малом море и расширяем географию. Акция будет более массовой, ожидается, что в ней примут участие около 2 тыс. человек. У нас сформировался постоянный волонтерский корпус, кроме того, нас активно поддерживает Прибайкальский нацпарк, подключилась Байкальская природоохранная прокуратура, которая оказывает волонтерскую и консультационную помощь. Несколько отрядов отправит также на уборку побережья Малого Моря и МЧС", — сказала Николаева.

По ее словам, в этом году «Праздник чистоты» стартует 26 мая и будет проходить блоками по пять дней в каждой местности. Кроме того, 18 августа будет проведена массовая акция, во время которой на уборку побережья Байкала после пика турсезона в различных точка выйдут около 1000 человек.

"В прошлом году мы вывезли с прибрежной территории Байкала 50 грузовиков мусора. Были ликвидированы несколько крупных свалок. Планируем, что в этом году удастся вывезти в два раза больше", — добавила эколог.