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На Кубани закрыли 26 свалок за год. На очереди — Смоленская
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На Кубани закрыли 26 свалок за год. На очереди — Смоленская 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О состоянии системы переработки мусора рассказал начальник отдела экологического надзора управления Евгений Порфирьев. Совещание, посвященное данной проблеме, прошло на площадке регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.
По словам Евгения Порфирьев, за пошлый год было закрыто 26 свалок, общая территория которых составляет 57 гектаров. Наибольшее количество ликвидированных — в Северском и Темрюкском районах.
Всего в крае действует 74 свалки, но не все из них лицензированы. Сейчас власти продолжают закрывать проблемные свалки. В скором времени планируется ликвидировать свалку в станице Смоленской, отметил Евгений Порфирьев.
Добавим, что обсуждаемые на площадке вопросы о реформирование системы сбора мусора вызвали серьезные дискуссии среди участников совещания, среди которых были представители краевых ведомств, предприятиями-переработчиками, а также активистами.
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