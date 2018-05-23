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Несанкционированные свалки нашли в Гиагинском районе
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Несанкционированные свалки нашли в Гиагинском районе 

АиФ Адыгея 50 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В ходе проведенной прокуратурой Гиагинского района проверки в деятельности органов местного самоуправления выявлены нарушения в части непринятия мер по исполнению полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
«В ходе проверки выявлены несанкционированные свалки мусора на территории муниципальных образований «Келермесское сельское поселение» и «Дондуковское сельское поселение», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Прокуратурой в суд направлены административные исковые заявления об обязании муниципалитетов ликвидировать несанкционированные свалки.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время нарушения устранены.
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