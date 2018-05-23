В Злую реку сливают нечистоты

Черняховском районе в акватории реки Злая гибнет рыба. Это зафиксировали в Росрыболовстве . Выяснилось, что в речной приток сливаются сточные воды. Экологи полагают, что это отходы свиноводческого предприятия.

В мелиоративный канал льется мутная жижа. Этот канал — приток речки под названием Злая. Река рыбохозяйственного значения. Там водятся щука, окунь, карась, плотва и краснопёрка.

Река Злая сейчас полностью оправдывает своё название. Она стала ещё «злее», потому что все эти нечистоты текут именно туда, и от этого гибнет рыба.

Рядом с загрязнённым каналом находится крупный свинокомплекс. Экологи полагают, отходы поступают в воду именно оттуда. Запах разносится на километры.

Ямы, которые до краёв были заполнены жидкими отходами, уже засыпали. Тем не менее, на мутной водной глади отчётливо видны грязные разводы. Экологи уже готовят обращение в управление Росприроднадзора.

— Для того чтобы, во-первых, были отобраны пробы в водном объекте, а во-вторых, данное предприятие принадлежит федеральному государственному экологическому надзору и, по всей видимости, его тоже будут проверять на соответствие обязательным требованиям в сфере обращения с отходами.

В Росрыболовстве нам пояснили, что их специалисты уже взяли пробы воды. После лабораторного анализа будет ясно, насколько высока концентрация загрязняющих веществ и что являлось причиной замора рыбы.