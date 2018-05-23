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Спортивные тренажеры стали источником загрязнения Магнитогорска
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Спортивные тренажеры стали источником загрязнения Магнитогорска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Природоохранная прокуратура назвала четыре предприятия, загрязняющие воздух в Магнитогорске и Верхнеуральском районе. Среди них оказалась ООО «Айрон кинг», производящее спортивные тренажеры в городе металлургов.
Также в «черный экологический список» попали ООО «Верхнеуральские станки», ООО «Железный регион» и ООО «Производственные технологии Урала», занимающиеся обработкой металлов и нанесением покрытий на металлы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, все перечисленные компании работают без специальных разрешений на выбросы загрязняющих веществ. Организации не поставили на государственный учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, а также не утвердили проекты предельно допустимых выбросов.
Кроме того, компании не составили паспорта на часть образующихся в результате их деятельности отходов I-IV класса опасности. Также они не заключили договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
По результатам проверки руководителям организаций были внесены прокурорские представления.
В отношении юридических лиц возбуждены административные дела по трем статьям.
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