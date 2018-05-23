Спортивные тренажеры стали источником загрязнения Магнитогорска

Природоохранная прокуратура назвала четыре предприятия, загрязняющие воздух в Магнитогорске Верхнеуральском районе. Среди них оказалась ООО «Айрон кинг», производящее спортивные тренажеры в городе металлургов.

Также в «черный экологический список» попали ООО «Верхнеуральские станки», ООО «Железный регион» и ООО «Производственные технологии Урала», занимающиеся обработкой металлов и нанесением покрытий на металлы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, все перечисленные компании работают без специальных разрешений на выбросы загрязняющих веществ. Организации не поставили на государственный учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, а также не утвердили проекты предельно допустимых выбросов.

Кроме того, компании не составили паспорта на часть образующихся в результате их деятельности отходов I-IV класса опасности. Также они не заключили договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По результатам проверки руководителям организаций были внесены прокурорские представления.

В отношении юридических лиц возбуждены административные дела по трем статьям.