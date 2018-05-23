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Ярославцы пишут о несанкционированной свалке за городом
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Ярославцы пишут о несанкционированной свалке за городом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В социальных сетях пользователи пишут о несанкционированной свалке под Ярославлем.
Бытовой мусор разбросан вдоль дороги. Как пишет автор поста, в отходах поселились мыши и крысы. Рядом с местом сбора отходов проходят реки Ить и Ирень, которые впадают в Волгу.
«Скоро будем жить как в Индии или Африке (на каждой улице свалки, да отходы)», «К сожалению, это не единственное такое место», «С Московским мусором все боремся, свой убрать не можем… В чем проблема позвонить в администрацию района, в компанию ответственную за вывоз? За это ведь деньги платятся!», — оставляют комментарии пользователи.
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