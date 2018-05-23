Ярославцы пишут о несанкционированной свалке за городом

В социальных сетях пользователи пишут о несанкционированной свалке под Ярославлем

Бытовой мусор разбросан вдоль дороги. Как пишет автор поста, в отходах поселились мыши и крысы. Рядом с местом сбора отходов проходят реки Ить и Ирень, которые впадают в Волгу.