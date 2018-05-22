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Численность лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне перевалила за сотню
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Численность лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне перевалила за сотню 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
«Кони Пржевальского выглядят здоровыми и не имеют признаков заболеваний, потому можно предположить, что в следующие годы продолжится рост популяции диких коней в зоне отчуждения», — указал руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.
Весной 2018 года научной экспедиции специалистов Варшавского университета естественных наук, Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, биосферного заповедника «Аскания-Нова» и Чернобыльского радиационно-эконолического биосферного заповедника удалось идентифицировать 48 коней Пржевальского в зоне отчуждения.
Как предполагают ученые, общее поголовье диких коней на этой территории может насчитывать 110 особей.
В зону отчуждения этот вид завезли в 1998 из биосферного заповедника «Аскания-Нова». Это была единственная свободная популяция коней Пржевальского, которая насчитывала на тот момент 20 особей. В условиях зоны отчуждения кони хорошо прижились и в несколько раз увеличили свою стартовую численность.
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