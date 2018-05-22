Численность лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне перевалила за сотню

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

«Кони Пржевальского выглядят здоровыми и не имеют признаков заболеваний, потому можно предположить, что в следующие годы продолжится рост популяции диких коней в зоне отчуждения», — указал руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.

Весной 2018 года научной экспедиции специалистов Варшавского университета естественных наук, Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, биосферного заповедника «Аскания-Нова» и Чернобыльского радиационно-эконолического биосферного заповедника удалось идентифицировать 48 коней Пржевальского в зоне отчуждения.

Как предполагают ученые, общее поголовье диких коней на этой территории может насчитывать 110 особей.

В зону отчуждения этот вид завезли в 1998 из биосферного заповедника «Аскания-Нова». Это была единственная свободная популяция коней Пржевальского, которая насчитывала на тот момент 20 особей. В условиях зоны отчуждения кони хорошо прижились и в несколько раз увеличили свою стартовую численность.