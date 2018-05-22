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18 человек арестованы за сброс опасных отходов в пров. Хэбэй
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18 человек арестованы за сброс опасных отходов в пров. Хэбэй 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Шицзячжуан, 22 мая /Синьхуа/ — 18 подозреваемых были арестованы за сброс 1,000 тонн опасных отходов в северокитайской провинции Хэбэй. Об этом во вторник сообщили местные власти.
Полиция города Синтай сообщила, что получила информацию о неизвестном сбросе отходов в поселке Люцунь в декабре и обнаружила более 200 замасленных бочек с черной грязью и едким запахом, покрывающим землю.
Результаты расследования показали, что обнаруженные отходы были привезены из уезда Цзоупин восточнокитайской провинции Шаньдун. Стоимость их составляла от 1,100 до 1,200 юаней /170-190 долларов США/ за грузовик. Сброс отходов был осуществлен прямо в Люцуне, что привело к серьезному загрязнению.
Дальнейшее расследование показало, что в поселке также производился сброс отходов, привезенных из города Ляньюньган пров. Цзянсу и городов, граничащих с пров. Хэнань, а также из г. Цанчжоу пров. Хэбэй и г. Бочжоу пров. Аньхой. Подозреваемые признались, что платили высокие расходы за перевозку их отходов, чтобы они были где-нибудь сброшены.
В настоящее время полиция разыскивает остальных подозреваемых. Информация о них опубликована онлайн. -0-
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