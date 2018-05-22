В России появится норма содержания сероводорода в воздухе

Роспотребнадзор планирует в ближайшее время утвердить на федеральном уровне норматив ВОЗ по допустимому содержанию в воздухе сероводорода. Ведомство уступило Geenpeace.

Представители Geenpeace в России возмутились тем, что Мосэкомониторинг ссылается как на российские, так и на международные нормы по уровню сероводорода в атмосфере. Это позволяет путать граждан и скрывать истинное положение дел. Особенно когда дело касается выбросов газа на свалках в Подмосковье

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» заявил, что в России отсутствует норматив по вреду для здоровья. Поэтому зачастую сотрудники департамента используют норматив ВОЗ.

«У Всемирной организации здравоохранения, самые жёсткие нормативы, рекомендованные всем странам, мы с ней активно сотрудничаем и считаем, что это корректно при отсутствии норматива в РФ», — заявил Кульбачевский.

Он уточнил, что Роспотребнадзор в ближайшее время планирует официально принять этот норматив.