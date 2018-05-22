Ещё
В России появится норма содержания сероводорода в воздухе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появится норма содержания сероводорода в воздухе 

News.ru 4 часа назад
Роспотребнадзор планирует в ближайшее время утвердить на федеральном уровне норматив ВОЗ по допустимому содержанию в воздухе сероводорода. Ведомство уступило Geenpeace.
Представители Geenpeace в России возмутились тем, что Мосэкомониторинг ссылается как на российские, так и на международные нормы по уровню сероводорода в атмосфере. Это позволяет путать граждан и скрывать истинное положение дел. Особенно когда дело касается выбросов газа на свалках в Подмосковье.
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» заявил, что в России отсутствует норматив по вреду для здоровья. Поэтому зачастую сотрудники департамента используют норматив ВОЗ.
«У Всемирной организации здравоохранения, самые жёсткие нормативы, рекомендованные всем странам, мы с ней активно сотрудничаем и считаем, что это корректно при отсутствии норматива в РФ», — заявил Кульбачевский.
Он уточнил, что Роспотребнадзор в ближайшее время планирует официально принять этот норматив.
News.ru: последние новости
Россияне заплатят за экологию На востоке Москвы травят горожан Контрсанкции ударят по карману граждан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
F-35 впервые применили в бою178
США пригрозили закрыть небо для России260
РФ обзавелась неожиданным союзником против США14
Тест: Сможете ответить на школьные вопросы?32
Россиян ждет новый виток роста цен213
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
00:53
F-35 впервые применили в бою
Оружие Армия
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:48
Кудрин получил новый пост
Политика Экономика
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:48
Необычная бронемашина попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение