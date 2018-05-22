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В красноярском заповеднике «Столбы» появится тропа для слепых людей
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В красноярском заповеднике «Столбы» появится тропа для слепых людей 

АиФ Красноярск 4 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
На красноярских «Столбах» появится тропа для инвалидов по зрению, сообщили в пресс-службе заповедника.
Проект называется «Белая тропа-путь к жизни». Его подготовили сотрудники отдела экологического просвещения. В заповеднике планируют установить специальные тактильные стенды и локации, интерактивные игровые и навигационные элементы. Новое пространство появится на территории научного комплекса «Нарым» до сентября 2018 года.
К слову, проводить экскурсии будут сами слабовидящие люди. Они пройдут обучение на семинарах-практикумах.
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