В красноярском заповеднике «Столбы» появится тропа для слепых людей

На красноярских «Столбах» появится тропа для инвалидов по зрению, сообщили в пресс-службе заповедника.

Проект называется «Белая тропа-путь к жизни». Его подготовили сотрудники отдела экологического просвещения. В заповеднике планируют установить специальные тактильные стенды и локации, интерактивные игровые и навигационные элементы. Новое пространство появится на территории научного комплекса «Нарым» до сентября 2018 года.

К слову, проводить экскурсии будут сами слабовидящие люди. Они пройдут обучение на семинарах-практикумах.