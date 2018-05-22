До 200 диких животных ежегодно изымают у контрабандистов на вокзалах и в аэропортах Москвы

Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский журналистам. «У нас в год изымается около 150-200 различных животных при ввозе в Москву на таможне в аэропортах. Бывает, что их привозят в поездах. Это, в основном змеи, рептилии и птицы, которых контрабандой ввозят в Москву. Это работа, которая проводится с оперативной таможней, ФСБ , полицией», — сказал он. Он отметил, что по денежному обороту «черный» рынок диких животных по объему занимает третье место в мире после наркотиков и оружия.