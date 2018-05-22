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А. Кульбачевский призвал московских детей не просить родителей о покупке диких животных
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А. Кульбачевский призвал московских детей не просить родителей о покупке диких животных 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский призвал московских детей не просить родителей покупать им диких животных. Об этом он сказал на экологическом уроке для 1 «Е» класса школы №1534.
«При контрабанде даже 10 обезьян до Москвы доедет только две из них, остальные умрут по дороге. Что мы можем сделать? Не просить родителей покупать себе диких животных и изделия из них, не создавая тем самым спрос и предложение», — сказал А. Кульбачевский.
По его словам, чаще всего в Москву ввозят птиц, земноводных, змей и рептилий. При этом, пояснил А. Кульбачевский, многих зверей нелегально продают в интернете. Животных плохо кормят, колют различными препаратами и не обеспечивают им достаточную вентиляцию при перевозке, отметил чиновник. Кроме того, они могут погибнуть из-за резкого изменения климатических условий.
Также руководитель призвал не заказывать фотосессии с дикими животными.
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