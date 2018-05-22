Объявлена аккредитация на первый городской экологический форум «Зеленый Нижний 2020»

29 мая в IT-парке «Анкудиновка» состоится первый городской экологический форум «Зеленый Нижний 2020». В рамках общегородской площадки пройдет работа пяти круглых столов: «Раздельный сбор мусора», «ЭКОпросвещение», «ЭКОвахта/ЭКОпартуль», «Озеленение города», «ЭКОкарта» — интерактивная карта экологических проблем города. Форум проводится по инициативе мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова

Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться либо в качестве слушателя, либо участника круглого стола. Регистрация открыта в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» на официальной странице форума «Зеленый Нижний 2020», а также в поисковой системе Google

Кроме того, отправить заявку на участие в форуме можно на адрес электронной почты depooi@admgor.nnov.ru с пометкой «Зеленый Нижний 2020» и указанием ФИО, контактных данных, формы участия или позвонить по телефону: 439-18-41.

По словам директора Нижегородского исследовательского университета — филиала Высшей школы экономики Валерия Зусмана, проведение экологического форума — «необходимость, которая должна поменять ментальность нижегородцев».

«Мы должны перестать думать, что у нас всего слишком много, что наша природа богата и бесконечна. Этот форум содержит разные аспекты развития экологии в Нижнем Новгороде, но я бы обратил внимание на точный мониторинг того, что происходит с окружающей средой, а также на воспитательный процесс. Эти два пункта кажутся разными, но при этом внутренне связаны друг с другом. С одной стороны, мониторинг — это то, что должно быть измерено, подсчитано, статистически определено и благодаря чему должны быть сделаны выводы о состоянии окружающей среды. В этом отношении ресурсы ВШЭ могут быть полезны городу. А второй аспект, воспитательный, совершенно другой — форум однозначно нужен молодым людям, студентам, которых нужно вовлечь в процесс сохранения окружающей среды», — заявил Валерий Зусман.

Напомним, ранее, 12 мая 2018 года в ходе экологического субботника в Почаинском овраге мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов пригласил представителей общественных организаций, экологов, студентов и активных горожан на первый городской экологический форум «Зеленый Нижний 2020».