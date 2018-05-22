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Депутат Госдумы обратился в Росздравнадзор из-за загрязнения реки в Нижневартовске
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Депутат Госдумы обратился в Росздравнадзор из-за загрязнения реки в Нижневартовске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат Госдумы от ХМАО Владимир Сысоев во время рабочего визита в Нижневартовск осмотрел водозаборную станцию на реке Вах.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружного отделения ЛДПР, по итогам визита Владимир Сысоев направил запрос руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В своем письме депутат отметил, что напряженная экологическая ситуация с загрязнением реки существует с 2010 года.
«За 8 лет на реке Вах побывало около десятка комиссий. Решением вопроса занимались федеральные органы, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, прокуратура автономного округа, Росприроднадзор, суды. Однако ни вступившие в силу решения судов о приостановлении размещения токсичных отходов и вывозе несанкционированных отходов с территории района городского водозабора на реке Вах, ни повышенное внимание властей, ни общественное давление не смогло изменить ситуацию экологической катастрофы. На сегодняшний день нарушения экологического законодательства не только не устранены, но и зафиксированы новые факты загрязнения реки Вах», — говорится в письме.
Депутат отмечает, что загрязнение питьевой воды негативно сказывается на здоровье местных жителей.
«Попадание ядов в воду медленно травит тысячи людей — по течению реки, вплоть до Салехарда. Исследования показали, что заболеваемость населения всего Обь-Иртышского водного бассейна (река Вах, Нижневартовский район и город Нижневартовск в том числе входят в эту зону) приблизительно на 40 процентов выше, чем в среднем по России, а уровень онкологических заболеваний выше в три раза», — заявляет он.
Фото: пресс-служба Ханты-Мансийского регионального отделения партии
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