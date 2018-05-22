Кому рассказать про свалку, чтобы её не стало: Несколько советов чистоплотным курганцам

Свалки можно не замечать, а можно попробовать добиться их ликвидации

В редакцию 45.ru часто приходят письма с фотографиями свалок, переполненных контейнеров для мусора и горы гневных комментариев «Доколе?!». Этот вопрос мы решили переадресовать в профильный департамент природных ресурсов и окружающей среды по Курганской области , чтобы понять, куда жаловаться на мусор и поможет ли это расчистить территорию.

С начала года сотрудники департамента во время рейдов обнаружили 56 несанкционированных свалок на площади 3,5 гектара — это семь футбольных полей.

— За правонарушения к административной ответственности привлечено восемь жителей и два должностных лица, они оштрафованы на 15 тысяч рублей. Виновные должны устранить нарушения по выданным предписаниям, часть свалок в настоящее время ликвидирована, — рассказала 45.ru замдиректора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области — начальник управления охраны окружающей среды Оксана Гирман.

Иногда мусор вывозит какая-то одна организация — если документы присутствуют в куче отходов, можно попытаться разобрать, кто именно выбросил мусор

После рейдов ликвидированы 64 несанкционированные свалки (в том числе и прошлогодние) общей площадью 6,7 га. Так удалось предотвратить вред окружающей среде на сумму 12,7 миллиона рублей. Чтобы самим предотвратить ущерб соседнему двору, полю или обочине, стоит сообщить о несанкционарованной свалке в письме.

— Попробуйте зафиксировать нарушения природоохранного законодательства на фото или видео, чтобы можно было распознать марку, модель, государственный регистрационный знак и иные идентифицирующие признаки транспортного средства, откуда выгружают отходы. Также можно фиксировать разгрузку (сброс) твердых коммунальных или промышленных отходов, слив жидких коммунальных отходов. Запишите точный адрес происшествия и в форме обращения направьте в департамент или в администрации соответствующих муниципальных образований Курганской области, — пояснили порядок чиновники.

В прокуратуре Курганской области предлагают поступать так же — обращения принимают управление Роспотребнадзора по Курганской области и курганская межрайонная природоохранная прокуратура — сообщение с адресом свалки, фото или видео можно прислать по электронной почте kurganproс@rambler.ru.

В ОНФ советуют отметить свалку на интерактивной карте свалок — Kartasvalok.ru.

— Любой гражданин может отметить на ней свалку и тем самым начать процесс ее ликвидации. При обнаружении несанкционированного места скопления мусора необходимо сделать несколько фотографий, желательно с таких ракурсов, которые позволят с легкостью идентифицировать местоположение объекта, залить фото на сайт и установить метку, — рассказали общественники. При этом житель может сам поучаствовать в уборке мусора и оставить контакты.

Сначала метка будет отмечена серым цветом, когда ее возьмут в работу, цвет точки станет красным, после ликвидации мусора — зеленым. На территории Курганской области на сегодняшний день отмечено около двухсот свалок. Примерно половина из них — уже ликвидированы, — добавили в ОНФ.