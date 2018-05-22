Ещё
Экологический марафон «ЁлкаФэст» провели в Куйбышевском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологический марафон «ЁлкаФэст» провели в Куйбышевском районе 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В 2017 году в шести школах Куйбышевского района появились 30 молодых елей: их посадили учащиеся и заводчане. В мае 2018 года КНПЗ продолжил зародившуюся традицию и вместе с общественной организацией «Свежий ветер» провел экологический марафон «ЁлкаФэст» в Куйбышевском районе.
В ходе этой весенней акции профессиональные агрономы помогли школьникам посадить деревья, научили правильно за ними ухаживать, чтобы прихотливые саженцы прижились и долго радовали своей красотой.
Как отметила начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Булушева, «ЁлкаФэст» — это не только посадка деревьев. Эта акция знакомит детей с вопросами экологии, приучает их заботиться об окружающей среде.
Организаторы марафона объяснили ученикам принципы раздельного сбора мусора и правила утилизации опасных отходов. Как и в прошлом году в школы был приглашен мобильный экологический пост нефтеперерабатывающего предприятия. Школьники узнали, зачем он необходим заводу и городу. Каждый желающий смог побывать в «лаборатории на колесах» и увидеть, как проводятся анализы проб воздуха.
В ходе «ЕлкаФеста» экологи КНПЗ также передали району еще более 130 саженцев различных деревьев — чтобы город стал красивым и зеленым.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Депутат Госдумы обратился в Росздравнадзор из-за загрязнения реки в Нижневартовске Минприроды России разработало методику исчисления вреда, причиненного атмосфере Омский эколог Сергей Костарев намерен занять пост главы минприроды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обезображена до неузнаваемости21
Названы причины «провала» «ракет Путина»115
Прилепин предрек Украине море слез84
Трамп придумал, как обрушить «Северный поток — 2»182
Сотрудники Мариинки массово госпитализированы5
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
01:36
Названы причины «провала» «ракет Путина»
Армия Оружие
21:20
Прилепин предрек Украине море слез
Украина В мире
02:23
Что известно об атаке на российскую базу в Сирии
Армия Статьи
04:22
Пострадавшей Аллегровой вернули надежду
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение