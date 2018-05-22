Экологический марафон «ЁлкаФэст» провели в Куйбышевском районе

В 2017 году в шести школах Куйбышевского района появились 30 молодых елей: их посадили учащиеся и заводчане. В мае 2018 года КНПЗ продолжил зародившуюся традицию и вместе с общественной организацией «Свежий ветер» провел экологический марафон «ЁлкаФэст» в Куйбышевском районе.

В ходе этой весенней акции профессиональные агрономы помогли школьникам посадить деревья, научили правильно за ними ухаживать, чтобы прихотливые саженцы прижились и долго радовали своей красотой.

Как отметила начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Булушева, «ЁлкаФэст» — это не только посадка деревьев. Эта акция знакомит детей с вопросами экологии, приучает их заботиться об окружающей среде.

Организаторы марафона объяснили ученикам принципы раздельного сбора мусора и правила утилизации опасных отходов. Как и в прошлом году в школы был приглашен мобильный экологический пост нефтеперерабатывающего предприятия. Школьники узнали, зачем он необходим заводу и городу. Каждый желающий смог побывать в «лаборатории на колесах» и увидеть, как проводятся анализы проб воздуха.

В ходе «ЕлкаФеста» экологи КНПЗ также передали району еще более 130 саженцев различных деревьев — чтобы город стал красивым и зеленым.