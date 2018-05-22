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На востоке Москвы травят горожан
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На востоке Москвы травят горожан
News.ru
1 час назад
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В районе Новокосино около полуночи было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода более чем в 3,5 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трёх часов.
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