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На востоке Москвы травят горожан
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На востоке Москвы травят горожан 

News.ru 1 час назад
В районе Новокосино около полуночи было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода более чем в 3,5 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трёх часов.
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