Яки возвращаются на Северный Кавказ

— Вчера подсчитал: было 26 взрослых и один маленький — два дня ему всего. А второй теленок уже убитый или даже съеденный лежал. И медведь там недалеко ходил.

Магомет Ахриев, самый известный охотник Джейрахского района Ингушетии , показывает на экране своей фотокамеры сделанные накануне снимки. На них — крупные животные нездешнего вида. Черные, серые и рыжие силуэты движутся по горному склону. Из-за длинной шерсти они похожи на героев "Ледникового периода".

Это яки — домашние животные, крупный рогатый скот. Как и их дикие тибетские предки, они ведут почти автономное от человека существование на больших высотах: от 2500 м и выше. В селе Джейрах дворы уже утопают в цветах вишни и абрикоса, а на склонах Столовой горы, где обосновалось стадо, местами еще лежит снег. И чем теплее становится на пастбище, тем выше будут подниматься яки.

Дикие домашние

— Хозяева купили их для интереса и в природу выпустили. Это частная собственность, и владелец может с ними как угодно поступить. — Магомет Рашидович удаляется в подсобку на своем дворе и возвращается с рогом. Рог пористый, необработанный и гораздо длиннее коровьего.

Четыре года назад стадо из 13 голов закупили его соседи по селу. Яки предназначались "для души", но с перспективой когда-нибудь заняться их сельскохозяйственным использованием. Однако лично присматривать за парнокопытными хозяевам оказалось некогда. Так главным попечителем животных стал их сосед — знаток дикой природы Магомет Ахриев.

— Конечно, мы пробовали мясо, почему нет? — рассказывает он. — Это наши животные, у кого-то спрашивать разрешения не надо. Мясо очень вкусное, похоже на говядину.

Яки давно признаны самой рентабельной породой скота для высокогорья. Они пасутся там, где не способны существовать даже местные породы овец. Они выносливы, не требуют затрат, кроме однократно сделанных прививок. Себестоимость мяса в 3–4 раза ниже, чем говядины. Из текущих расходов — только каменная соль, которую раскладывают у водопоя.

В советское время яководство было признано перспективным видом животноводства для некоторых районов Северного Кавказа. В 1970-х сюда из Алтайского края завезли первых яков (в Туве и в Киргизии этих животных разводили уже давно). Со временем ячатину начали производить совхозы и колхозы Карачаево-Черкесии Кабардино-Балкарии , Чечено-Ингушетии. Поголовье в некоторых республиках исчислялось тысячами. Но в начале 1990-х годов экономические цепочки разрушились, и эта сфера животноводства пришла в упадок.

Сейчас яководство в разных масштабах возрождают в нескольких республиках СКФО, но дело во многом держится на энтузиастах.

Люди и медведи

— Завтра хочу снова туда пойти, — волнуется за новорожденного ячонка Ахриев.

Магомет почти каждый день проводит в горах, но навещать яков обычно получается раз в неделю. Если занят, на вахту с фотокамерой отправляется его взрослый сын. Они пересчитывают животных, фиксируют их состояние, оценивают, куда направляется стадо, не разделилось ли на группы. В общем, ведут мониторинг, который обычно осуществляют в заповедниках за дикими животными.

— В районе два медведя-убийцы ходят, мы им и имена дали. Очень много скота кушают. С меньшим, что на яков ходил, мы вот так близко столкнулись. Под 200 кг будет. Но рюкзак с камерой я чуть дальше оставил и близко снять не успел. Потом вернулся и видео сделал.

С собой у Ахриева всегда охотничье ружье: ранней весной голодные медведи, волки и даже шакалы могут быть опасны для одиноко идущего человека. Основная занятость Магомета Ахриева — сторож в администрации сельского поселения Джейрах. Но односельчанам он известен прежде всего как охотник, проводник-любитель, знаток местной топографии. Четыре года назад, одновременно с появлением яков, Магомет увлекся фотографированием. Завел "зеркалку" с мощным зумом.

— Много снимаю животных: коз, туров, косуль. Чтобы яков увидеть, надо часа два с половиной отсюда пешком идти. Этой зимой на Столовой очень снежно было, где-то полтора метра слой навалился, — рассказывает Магомет. Несмотря на богатырское телосложение следопыта, подъем бывает трудным и для него.

На Маьт-Лоам (ингушское название Столовой горы, 3003 м) можно подниматься не только из Джейраха, но и с противоположной стороны — по размеченной для туристов тропе от селения Бейни. Перепад высот почти 1,5 км. Это довольно популярный у туристов 1–2-дневный трекинговый маршрут, где каждые несколько километров расставлены информационные щиты, а почти на самом верху (2650 м) можно осмотреть архитектурную достопримечательность — языческое святилище Маьт-Сели. Рядом с храмом есть небольшой водоем, где копится дождевая вода. Разбив здесь палатку, на рассвете можно застать у воды яков.

Постоянное присутствие людей не дает животным одичать. По словам Магомета Ахриева, за все время в этом стаде под нож пошли только два быка. Летом, ближе к августу, ему предстоит забить минимум еще одного — для поддержания гендерного баланса. А примерно через год подойдет срок обновления кровей, и надо будет ехать за молодыми животными в КБР, где когда-то было закуплено это стадо.

Любят крапивные веники

Кроме частного стада в Джейрахе, есть еще примерно такое же по численности государственное. Оно бродит в 40–50 км от первого в безлюдных местах, на склонах хребта Цоройлам, и за его сохранностью следит охотнадзор (Управление Республики Ингушетия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания).

— Яков закупили за государственный счет и выпустили на свободу года четыре назад. За это время они у нас одичились. Сначала мы совсем не знали, как с ними обращаться, даже забор ставили. Но они все равно уходили. Потом разложили соленый леденец, корыто с подкормкой поставили, и они обосновались.

Главный охотовед Джейрахского района Абубакар Котиев показывает рукой на одну из дальних горных вершин, которая даже летом покрыта снежной шапкой. Где-то там — Ассинское ущелье, хребет Цоройлам и граница с Чеченской Республикой , за которую норовили уйти яки.

— Они обосновались в сосновых борах — любят лакомиться сосной. Недавно у них тоже родился маленький, и это для нас большое событие. Мы, конечно, для такого результата потрудились: ячмень им оставляли, веники крапивные и березовые.

Главные инструменты мониторинга — старый полевой бинокль и опять же фотокамера. Одичавшие рогатые не подпускают к себе ближе 200–300 м. За годы попечения о яках егеря стали испытывать к животным теплые чувства. Котиев говорит о них почти с нежностью:

— Это удивительные животные. Вечером собираются, ложатся кругом, а маленький — внутри. Бывает, и годовалых так охраняют. И не дай бог к ним подойти. Это же килограмм 400 на тебя пойдет.

Душа у егерей сейчас болит об одном: яки крайне медленно размножаются, и естественный цикл воспроизводства может в любой момент прерваться.

— Когда их закупали, допустили одну ошибку: в стаде из 23 голов самок всего две-три штуки. Бывает, самцы дерутся, и потом они группами расходятся, а егерей всего двое. Если яки направились куда-то, то идут без остановки километра два-три. И вот мы за ними по скалам ходим и отгоняем в нужную сторону, чтобы они на несоблюдение границы не пошли, — рассказывает Котиев.

Джейрахский муниципальный район — это 63 км государственной границы РФ Грузией , огромная полузакрытая территория, в пределах которой располагается еще и природный заповедник "Эрзи". Здесь запрещено даже ловить рыбу на удочку и стрелять в воздух. За огромными охотугодьями района в десятки тысяч гектаров формально следят всего четыре человека: Котиев, его начальник — глава Джейрахского охотучастка, и два егеря. На их плечах и браконьеры, и прикормки, и санитарный отстрел волков, и яки, которые дикими животными, строго говоря, не являются.

Наблюдают не только яков

— Кто это там идет, не ваш? — Абубакар Котиев всматривается в фигуру на дороге вдали. Глаз горца сразу определяет, что человек неместный.

Всматривается он не из любопытства: в приграничной зоне представители разных ведомств помогают друг другу решать повседневные задачи. Егеря сигнализируют о подозрительных личностях в ФСБ , а командированные силовики, соответственно, готовы встать на защиту ингушской природы. На территории района дислоцировано пограничное отделение ПУ ФСБ РФ по Республике Ингушетия и насчитывается семь погранзастав.

— В любую минуту погранцы готовы задержать браконьера и по телефону вызывают нас. Наши координаты есть у них, а их — у нас. Совместно ведем работу.

Помимо службы в охотнадзоре, Абубакар Асхабович является еще и атаманом казачества Джейрахского муниципального района в чине полковника. Казаков-ингушей в районе 14 человек, они регулярно выходят на дежурство. Еще 25 человек состоят в дружине "Джейраховская" по охране правопорядка при МВД РИ. То есть по факту охранников у природы и общественного спокойствия в Джейрахе гораздо больше.

— Люди здесь видят незнакомца и сразу думают: кто такой? Конечно, по горам и просто люди гуляют, и туристы с палатками есть. Но у нас все под контролем, — улыбается Котиев.

Статус дружинника дает право проверять документы у подозрительных лиц. Еще у двух десятков местных жителей — например, того же опекуна первой группы яков охотника Магомета Ахриева — есть зеленые корочки члена Добровольной народной дружины по защите государственной границы Российской Федерации.

— Мы, гражданские, выходим на помощь в любую точку, — говорит он. — Поэтому здесь и порядок: люди друг друга держатся, все сообща. И полиция, и администрация, и военные — как один кулак. Я, например, наблюдаю не только яков — по пути к ним смотрю вправо-влево за всей территорией.

Минувшей осенью Минсельхоз Ингушетии сообщал о планах закупить до конца 2018 года в КЧР несколько сотен яков для разведения в Джейрахском районе. Пока что, если не считать новорожденных, весну оба стада встретили в прежнем составе. Но охотовед Котиев очень ждет хотя бы небольшого пополнения в принадлежащей государству популяции. Прощаясь с нами у старинной башни в Ольгетти, этот суровый человек с оружием говорит:

— Нас самих уже заинтересовало это дело. Это же красота! Самок докупить — и больше нам ничего не надо.

Ольга Калантарова