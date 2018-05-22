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Наказание за продажу животных из Красной книги ужесточат
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Наказание за продажу животных из Красной книги будет ужесточено 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Штрафы и сроки тюремного заключения за торговлю краснокнижными животными, равно как за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными будут существенно увеличены.
Авторы этой инициативы считают, что действующие санкции за подобные преступления не имеют эффективности, в связи с чем предлагают ввести более серьёзное наказание. В частности, незаконная добыча природных ресурсов в континентальном шельфе России или Исключительной экономической зоне РФ будет наказываться штрафом до миллиона рублей или сроком до трёх лет лишения свободы. Если же такое преступление совершит должностной лицо или группа лиц по предварительному сговору, то им могут грозить либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет. В обоих случаях предусмотрен также штраф до миллиона рублей.
Незаконная добыча водных биоресурсов может привлечь браконьеров к обязательным работам на срок до 480 часов.
Самые серьёзные наказания предусмотрены за незаконные приобретения или продажу особо ценных водных биоресурсов и животных, занесённых в Красную книгу России или охраняемым международными договорами России, их частей и производных. При этом учитываются также продажи сделки, совершённые с помощью СМИ или интернета.
Нижняя планка наказания за эти деяния — принудительные работы до 3 лет со штрафом в размере до 1,5 миллионов рублей, с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет. Если на такой деятельности попадётся должностное лицо, и будет установлено, что для этого оно использовало служебное положение, то ему может грозить лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 1 до 3 млн рублей. Если же преступление совершено организованной группой, то соучастники могут оказаться в тюрьме на срок до 9 лет, и при этом заплатить штраф в размере от 1,5 до 3 млн рублей.
Размер крупного ущерба применительно к таким преступлениям составит более 40 тысяч рублей, особо крупного — более 120 тысяч рублей.
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