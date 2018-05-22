В Забайкалье для сохранения кедра создадут природный заказник

ЧИТА , 22 мая. / ТАСС /. Государственный природный заказник регионального значения «Джилинский» создадут в Улетовском районе Забайкальского края , в том числе для сохранения кедра. Такое решение во вторник приняло правительство региона, сообщила пресс-служба кабмина.

"В заказнике будут сохраняться кедровики

Его создание также будет способствовать сохранению 23 видов птиц, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, и девяти видов птиц из Красной книги РФ . В их числе филин, черный аист, беркут. Проектируемый заказник имеет важное значение и для сохранения популяции ценных пород рыб — тайменя, ленка и хариуса", — пояснил министр природных ресурсов края Александр Волков

Заказник общей площадью 111 тыс. га создадут на землях лесного фонда Ингодинского лесничества на западе Забайкальского края.

Всего в Забайкалье расположено 90 особо охраняемых природных территорий разных категорий, в том числе семь федерального значения — это Сохондинский и Даурский заповедники, национальные парки «Алханай» и «Чикой», природные заказники «Цасучейский бор» и «Долина дзерена», памятник природы Ледники Кодара. Ранее краевое минприроды сообщало, что площадь территорий с особым режимом природопользования в Забайкалье должна к 2030 году увеличиться с 6,4 до 12% от общей территории региона.

Кедр (сосна сибирская) называют главным деревом сибирской тайги. Это вечнозеленое дерево играет важную роль в экономике западных районов Забайкальского края — прежде всего, Красночикойского. Местные жители ежегодно уходят в лес для добычи кедрового ореха. Из его ядер делают масло и ореховое молоко, а скорлупу используют для приготовления бальзамов и настоек.