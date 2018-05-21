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Въезд на подмосковные полигоны разрешен только по электронным талонам
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Въезд на подмосковные полигоны разрешен только по электронным талонам 

Газета.Ru 1 час назад
С 21 мая доступ на полигоны твердых коммунальных отходов и сортировочных пунктов Подмосковья осуществляется только по талонам, передает НСН.
Эта система должна помочь объективно учитывать количество отходов, поступающих на объекты размещения, а также для пресечения нелегального завоза мусора.
Телеканал «360» напоминает, электронный талон дает право на однократный заезд на полигон.
Подмосковные власти после многочисленных жалоб на неприятный запах начали активную работу по строительству мусоросжигающих заводов и ликвидации полигонов.
При этом и.о главы Волоколамского района Андрей Вихарев предупредил, что неприятный запах от «Ядрово» сохранится до середины июня, а вот опасной концентрации загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамском районе выявлено не было.
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