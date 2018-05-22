Власти обнародовали результаты анализа проб воды в реке Нора

Региональные власти рассказали о результатах исследования проб воды в реке Нора: показатели качества в норме.

Как сообщают в межрайонной природоохранной прокуратуре, полигон по периметру оборудован обводной канавой, в которую попадают ливневые и дренажные сточные воды, поэтому фильтрат не может попадать в Нору.

«Фактов сброса загрязненных сточных вод в окружающую среду не установлено», — сообщил старший государственный инспектор охраны окружающей среды по Ярославской области Александр Борков. В пробах воды зафиксировано лишь превышение показателей по фосфатам.

Тем не менее, ярославская активиста Елена Богданова уверена, что фильтрат все-таки попадает в реку. Она выложила в социальные сети видео, как небольшой ручеек, пенясь, попадает в Нору. Местные жители сообщают, что река изменила цвет. На ней появились ядовито-коричневые пятна.

Напомним, что Нора проходит возле мусорного полигона Скоково и впадает в Волгу.