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Власти обнародовали результаты анализа проб воды в реке Нора
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Власти обнародовали результаты анализа проб воды в реке Нора 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Региональные власти рассказали о результатах исследования проб воды в реке Нора: показатели качества в норме.
Как сообщают в межрайонной природоохранной прокуратуре, полигон по периметру оборудован обводной канавой, в которую попадают ливневые и дренажные сточные воды, поэтому фильтрат не может попадать в Нору.
«Фактов сброса загрязненных сточных вод в окружающую среду не установлено», — сообщил старший государственный инспектор охраны окружающей среды по Ярославской области Александр Борков. В пробах воды зафиксировано лишь превышение показателей по фосфатам.
Тем не менее, ярославская активиста Елена Богданова уверена, что фильтрат все-таки попадает в реку. Она выложила в социальные сети видео, как небольшой ручеек, пенясь, попадает в Нору. Местные жители сообщают, что река изменила цвет. На ней появились ядовито-коричневые пятна.
Напомним, что Нора проходит возле мусорного полигона Скоково и впадает в Волгу.
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