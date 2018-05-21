Есть ли фильтрат со «Скоково» в реке Норе: областные власти рассказали о результатах исследования

Сегодня областные власти обнародовали результаты анализов проб воды в реке Норе. Проверку соблюдения требований экологической безопасности на полигоне «Скоково» 10 мая провели межрайонная природоохранная прокуратура и региональный департамент охраны окружающей среды.

— Полигон по периметру оборудован обводной канавой, собирающей ливневые и дренажные сточные воды — так называемый фильтрат, — рассказал старший государственный инспектор охраны окружающей среды по Ярославской области Александр Борков. — Установлено, что данная канава не имеет гидрологической связи с поверхностными водными объектами Поступающие в нее ливневые и дренажные воды с помощью насосного оборудования по системе трубопроводов возвращаются на тело полигона. Фактов сброса загрязненных сточных вод в окружающую среду не установлено.

Исследование в лаборатории показало, что показатели качества воды в реке в норме, зафиксировано лишь превышение показателей по фосфатам.

— С целью исключения попадания в водные объекты загрязняющих веществ с полигона в 2016 году в «Скоково» запущена система рециркуляции фильтрата. Наличие в пробах воды из реки Норы фосфатов может быть связано только с накопившимся за многие годы до этого в донных отложениях веществом, — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды «Скоково» Юлия Елизарова.

А ярославская активистка Елена Богданова уверенна, что ручеёк с фильтратом с полигона всё-таки впадает в реку Нору.

— Не зря мы прошли три километра с представителем департамента охраны окружающей среды, — написала Елена Богданова на своей странице в соцсети «Фейсбук» и выложила видео того, как небольшой речек, журча и пенясь, вливается в речку.

По словам активистки, представитель департамента взял в этом месте пробу воды и должен направить её на новое исследование в лабораторию.