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Карта экологических проблем Нижнего будет представлена 29 мая
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Карта экологических проблем Нижнего будет представлена 29 мая 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Интерактивная карта экологических проблем города будет представлена на форме «Зеленый Нижний 2020», который пройдет 29 мая 2018 года, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
На форуме пройдут тематические круглые столы: «ЭКОпровещение», «Озеленение города», «Раздельный сбор мусора», «ЭКОвахта/ЭКОпартуль». По словам руководителя молодежной организации «Изменим Мир», модератора круглого стола «Раздельный сбор мусора» Анастасии Плужниковой, к решению экологических вопросов нужно активнее привлекать молодых людей.
«Форум поможет собрать молодежь, привлечь ее к поиску позитивных решений экологических задач, — отметила Анастасия Плужникова. — В городе не так много экологических организаций, зато сейчас очень много инициативных молодежных движений, которые реализуют разные социально важные проекты, так или иначе связанные с экологией».
Для участия в форуме нужно пройти предварительную регистрацию в социальных сетях «Facebook» или «ВКонтакте», а также с помощью специальной формы в Google-таблицах. Кроме того, заявку на участие можно оставить по телефону: 8 (831) 439-18-41. Также можно зарегистрироваться по электронной почте depooi@admgor.nnov.ru, отправив письмо с пометкой «Зеленый Нижний 2020» и указанием формы участия, контактных данных, ФИО.
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