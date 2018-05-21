Два заповедника Подмосковья войдут в маршрут автопробега «Зеленое кольцо»

Автопробег «Зеленое кольцо», который начнется 5 июня, пройдет по шести заповедным местам Центральной России , участники автопробега посетят, в том числе два из них в Подмосковье — национальный парк «Лосиный остров» и Приокско-Террасный заповедник, говорится в сообщении Минприроды России.

В рамках Года добровольца (волонтера) и Международного дня охраны окружающей среды пройдет автопробег «Зеленое кольцо» по заповедным местам Центральной России. Цель эколого-просветительской акции — привлечь внимание к вопросам сохранения уникальных природных комплексов и поддержать стратегию государства по развитию экологического туризма.

«В течение недели участникам автопробега предстоит проехать шесть заповедных территорий федерального значения: нацпарки «Лосиный остров», «Плещеево озеро», «Мещера», Валдайский национальный парк, а также заповедники Приокско-Террасный и Центрально-Лесной». Таким образом будет проложен новый туристический маршрут, интересный широкому кругу россиян», — отмечается в сообщении.

В каждом пункте назначения участникам автопробега предложат уникальный опыт погружения в мир дикой природы. В заповедных местах вокруг столицы будет посажена аллея «Зеленое кольцо», которая станет символом нового направления.