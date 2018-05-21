Ещё
Два заповедника Подмосковья войдут в маршрут автопробега «Зеленое кольцо»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два заповедника Подмосковья войдут в маршрут автопробега «Зеленое кольцо» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Автопробег «Зеленое кольцо», который начнется 5 июня, пройдет по шести заповедным местам Центральной России, участники автопробега посетят, в том числе два из них в Подмосковье — национальный парк «Лосиный остров» и Приокско-Террасный заповедник, говорится в сообщении Минприроды России.
В рамках Года добровольца (волонтера) и Международного дня охраны окружающей среды пройдет автопробег «Зеленое кольцо» по заповедным местам Центральной России. Цель эколого-просветительской акции — привлечь внимание к вопросам сохранения уникальных природных комплексов и поддержать стратегию государства по развитию экологического туризма.
«В течение недели участникам автопробега предстоит проехать шесть заповедных территорий федерального значения: нацпарки «Лосиный остров», «Плещеево озеро», «Мещера», Валдайский национальный парк, а также заповедники Приокско-Террасный и Центрально-Лесной». Таким образом будет проложен новый туристический маршрут, интересный широкому кругу россиян», — отмечается в сообщении.
В каждом пункте назначения участникам автопробега предложат уникальный опыт погружения в мир дикой природы. В заповедных местах вокруг столицы будет посажена аллея «Зеленое кольцо», которая станет символом нового направления.
РИАМО: последние новости
Сорт мусора имеет значение: как в Подмосковье внедряют раздельный сбор отходов Главгосэкспертиза России согласовала проект расширения перрона в аэропорту «Шереметьево» Школьникам Подмосковья вручили путевки в «Артек» и «Орленок» в ходе форума «СтЭКОвка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грязные деньги» из РФ, судьба Серебренникова и другие события дня4
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов180
В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы129
Путин пошутил про свою успеваемость в школе105
В Марселе люди в масках начали стрелять по людям26
Видео
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про свою успеваемость в школе
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
00:19
Детство продлят до 30 лет
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение