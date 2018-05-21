Более 23 млн рублей направили в 2017 году на защиту экологии малых рек Самарской области 

Определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на Татьянке, Чапаевке, Сызранке, Кривуше. В этом году аналогичные работы планируется провести еще на 10 реках, среди них — Сургут, Малый Кинель, Уса, Кутулук. Такие данные были озвучены на заседании думского комитета по ЖКХ и охране окружающей среды. Парламентарии рассматривали реализацию государственной программы по развитию водохозяйственного комплекса. Для ее более успешной работы народные избранники предлагают собрать подробную экологическую информацию в каждом районе области.