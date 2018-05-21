«Единая Россия» запустит проект «Чистая страна»

В понедельник «Единая Россия» проводит большую партийную конференцию «Направление 2026».

"Необходимо начать комплексный мониторинг состояния окружающей среды в регионах, обратив особое внимание на проблемные территории. Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект «Чистая страна», он подразумевает формирование системы обратной связи с населением для получения оперативной и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах. Нам необходимо обеспечить открытость принятия решений в этой сфере", — заявил Турчак в ходе своего выступления.

Он добавил, что жителей регионов беспокоит «разрастание мусорных свалок», отсутствие качественной питьевой воды, загрязнение воздуха выбросами промышленных предприятий.