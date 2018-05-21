Ещё
«Единая Россия» запустит проект «Чистая страна»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Единая Россия» запустит проект «Чистая страна» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Единая Россия" планирует запуск нового партийного проекта «Чистая страна», в рамках которого будет производиться мониторинг состояния окружающей среды в регионах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В понедельник «Единая Россия» проводит большую партийную конференцию «Направление 2026».
"Необходимо начать комплексный мониторинг состояния окружающей среды в регионах, обратив особое внимание на проблемные территории. Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект «Чистая страна», он подразумевает формирование системы обратной связи с населением для получения оперативной и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах. Нам необходимо обеспечить открытость принятия решений в этой сфере", — заявил Турчак в ходе своего выступления.
Он добавил, что жителей регионов беспокоит «разрастание мусорных свалок», отсутствие качественной питьевой воды, загрязнение воздуха выбросами промышленных предприятий.
РИА Новости: последние новости
Новый глава Минприроды предложил тратить на экологию средства россиян В Рязани прошла выставка лучших экологических добровольческих проектов Американский конгрессмен нашел необычное объяснение повышению уровня океана
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грязные деньги» из РФ, судьба Серебренникова и другие события дня4
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов180
В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы129
Путин пошутил про свою успеваемость в школе105
В Марселе люди в масках начали стрелять по людям26
Видео
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про свою успеваемость в школе
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
00:19
Детство продлят до 30 лет
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение