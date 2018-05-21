«Единая Россия» запустит проект «Чистая страна» 

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Единая Россия" планирует запуск нового партийного проекта «Чистая страна», в рамках которого будет производиться мониторинг состояния окружающей среды в регионах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В понедельник «Единая Россия» проводит большую партийную конференцию «Направление 2026».
"Необходимо начать комплексный мониторинг состояния окружающей среды в регионах, обратив особое внимание на проблемные территории. Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект «Чистая страна», он подразумевает формирование системы обратной связи с населением для получения оперативной и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах. Нам необходимо обеспечить открытость принятия решений в этой сфере", — заявил Турчак в ходе своего выступления.
Он добавил, что жителей регионов беспокоит «разрастание мусорных свалок», отсутствие качественной питьевой воды, загрязнение воздуха выбросами промышленных предприятий.