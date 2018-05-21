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В «Скоково» устанавливают камеры видеонаблюдения для онлайн-трансляции
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В «Скоково» устанавливают камеры видеонаблюдения для онлайн-трансляции 

Портал органов государственной власти Ярославской области 4 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В «Скоково» начался монтаж камер видео наблюдения, с помощью которых можно будет в режиме онлайн наблюдать за ввозимым на полигон мусором.
— Видеооборудование закуплено и установлено на здании диспетчерской службы при въезде на полигон, — рассказал генеральный директор ОАО «Скоково» Константин Симонов. — Камера позволяет отслеживать все, что происходит. В данный момент совместно с Правительством Ярославской области отрабатывается процесс организации видеотрансляции в постоянном режиме на сайте регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.
Необходимость предоставления максимально доступной и открытой информации о деятельности полигона обсуждалась на заседании экспертной группы по мониторингу экологической безопасности в «Скоково». Ее члены дали рекомендации руководству предприятия, большинство из которых уже выполнено. Установка видеокамеры и организация видеотрансляции процесса ввоза отходов обсуждались как один из механизмов обеспечения открытости деятельности полигона.
— На сайте нашего департамента в ежедневном режиме уже размещается информация о радиологической и пожарной обстановке на объекте по данным замеров, которые делают сотрудники поста МЧС — он работает на полигоне с 28 апреля, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Для удобства граждан в ближайшие дни на сайте нашего департамента будет запущен дополнительный сервис, где будет в постоянном режиме идти видеотрансляция трафика техники на полигон. Также предусмотрено размещение информации по основным направлениям деятельности предприятия.
Видеотрансляция откроет всем желающим возможность получения информации о соблюдении требований экологической безопасности при приеме отходов, а также количестве въезжающей техники.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Официальные результаты анализа проб, взятых на полигоне «Скоково» Результаты анализов проб воды в реке Нора: показатели в норме Объем отходов, отправляемых на полигон в Угличе, снизился на 15 процентов
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