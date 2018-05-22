В Подмосковье с середины апреля ликвидировали свалки объемом более 5 тыс. кубометров 

В Подмосковье по итогам работы Госадмтехнадзора Московской области с середины апреля по настоящее время убрали свалки и навалы мусора общим объемом более 5 тысяч кубометров, сообщила во вторник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«С середины апреля по настоящее время благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области на территории региона ликвидировано 19 свалок и 129 очаговых навалов мусора общим объемом более 5 тысяч кубометров», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области.
По словам Витушевой, наиболее оперативно уборка территорий, загрязненных бытовыми отходами, была организована в городских округах Лосино-Петровский, Мытищи и Люберцы, а также в Талдомском районе.
«Благодаря точному исполнению предписаний инспекторов данные территории стали более комфортными для населения», — подчеркнула она.