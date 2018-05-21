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Ямалу угрожает экологическая катастрофа из-за трупов оленей
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Ямалу угрожает экологическая катастрофа из-за трупов оленей 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Ямальские оленеводы обратились к властям за помощью в уборке трупов оленей, погибших полтора месяца назад, так как если их не утилизировать, региону угрожает экологическая катастрофа, сообщают СМИ.
Свои требования об утилизации оленеводы направили бывшему губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину, который на днях стал министром природных ресурсов и экологии России, сообщает Ecovolga.
Его попросили оказать содействие в решении проблемы. При этом в обращении говорится, что падеж оленей продолжается — у 36 семей по состоянию на 19 мая погибли 2 тыс. животных.
В начале апреля сообщалось, что в Ямальском районе ЯНАО зафиксирована массовая гибель оленей, связанная, по предварительным данным, со слишком плотным снегом. Погибли около 400 животных.
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