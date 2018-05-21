Ямалу угрожает экологическая катастрофа из-за трупов оленей

Ямальские оленеводы обратились к властям за помощью в уборке трупов оленей, погибших полтора месяца назад, так как если их не утилизировать, региону угрожает экологическая катастрофа, сообщают СМИ.

Свои требования об утилизации оленеводы направили бывшему губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину , который на днях стал министром природных ресурсов и экологии России , сообщает Ecovolga.

Его попросили оказать содействие в решении проблемы. При этом в обращении говорится, что падеж оленей продолжается — у 36 семей по состоянию на 19 мая погибли 2 тыс. животных.

В начале апреля сообщалось, что в Ямальском районе ЯНАО зафиксирована массовая гибель оленей, связанная, по предварительным данным, со слишком плотным снегом. Погибли около 400 животных.