Новый министр экологии Южного Урала поделился планами

Новый министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв заявил, что в первую очередь обратит внимание на состояние воздуха, воды, ситуацию с бытовыми отходами, а помочь в работе ему смогут знания в билогии, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый министр заявил, что должность для него — это настоящий вызов, но со многими экологическими проблемами он знаком, так как до недавнего времени занимал пост декана экологии ЧелГУ.

Заявлено также, что ведомство теперь будет более открыто для СМИ и общественности.