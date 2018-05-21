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Новый министр экологии Южного Урала поделился планами
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Новый министр экологии Южного Урала поделился планами 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Новый министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв заявил, что в первую очередь обратит внимание на состояние воздуха, воды, ситуацию с бытовыми отходами, а помочь в работе ему смогут знания в билогии, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Новый министр заявил, что должность для него — это настоящий вызов, но со многими экологическими проблемами он знаком, так как до недавнего времени занимал пост декана экологии ЧелГУ.
Заявлено также, что ведомство теперь будет более открыто для СМИ и общественности.
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